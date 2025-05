Wesley, la “gasolina” brasiliana che potrebbe sfrecciare all’Etihad

Tutto quello che c’è da sapere sul terzino brasiliano che potrebbe vestire la maglia del Manchester City: la sua storia

Non lo voleva nessuno. Oggi è il terzino della nazionale brasiliana e presto potrebbe essere allenato da Pep Guardiola. Mica male per uno che non avrebbe dovuto fare carriera, vero? Atlético Tubarão, Flamengo e ora, forse, la Premier League. Wesley “Gasolina” França può essere la nuova freccia del Manchester City.

Nato ad Açailândia, nello stato di Maranhão, Wesley França si è trasferito a Florianópolis, Santa Catarina, e ha mosso i primi passi nel calcio nelle categorie giovanili del Figueirense, club della città.

Poi, il provino per il Flamengo e una risposta che è arrivata solamente due giorni più tardi: “Hai passato il provino: giocherai per noi”. Da quel momento il capello ossigenato più richiesto d’Europa non si è più fermato.

Terzino veloce (ecco perché Gasolina), duttile e imprevedibile: nel 2023, la sua carriera cambia completamente. In meglio. L’esordio in Copa Libertadores apre le strade a una maglia da titolare che ormai è consuetudine.

L’interesse del City (e non solo)

Wesley cresce, impara e continua a migliorare. Non è un caso la prima chiamata dalla nazionale verdeoro: bypassate tutte le giovanili (perché considerato non all’altezza), il sogno della nazionale maggiore diventa solida realtà. E in ruolo dove i terzini hanno avuto un peso notevole nella storia del Brasile.

L’Europa si accorge di lui: a un passo dall’Atalanta, ora il destino di Wesley si colora di azzurro. Il Manchester City lo vuole. E anche in fretta: se possibile prima dell’inizio del Mondiale per Club. Wesley aspetta con ansia di conoscere il suo futuro. E la sua prossima destinazione. “Gasolina” corre, segna e incanta. A breve, anche in Inghilterra.