Non solo Emerson: il Flamengo su Nzola e Okafor

Nella giornata di domani ci sarà lo scambio di documenti per le operazioni Wesley ed Emerson Royal: il Flamengo in avanti su Nzola e Okafor

Molto caldo l’asse tra il Flamengo e la Serie A. Per domani, 25 luglio, intanto, è atteso lo scambio di documenti per le operazioni di Wesley e di Emerson Royal.

Il classe 1999 si trasferisce al Flamengo per 9 milioni di euro ed è atteso già nella giornata di domani in Brasile. Per il passaggio del classe 2003 alla Roma, invece, alla fine l’operazione sarà di 25 milioni di euro più 5 di bonus.

Il Flamengo guarda in Italia, poi, per l’attacco. Il club brasiliano, infatti, vuole M’Bala Nzola dal quale domani è attesa una risposta e ha avuto contatti anche per Okafor con il calciatore che però non è convinto.