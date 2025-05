Alla scoperta di Ole Werner, il giardiniere di Sydney che si è ripreso il Werder Brema

L’Holstein Kiel, l’esperienza da giardiniere a Sydney e poi il ritorno nel calcio tedesco: così Ole Werner ha risollevato il Werder Brema

Il Werder Brema ha chiuso la stagione 2024/25 all’ottavo posto, a pari punti (51) col Lipsia e a solo una lunghezza di distanza dal Mainz qualificatosi in Conference League.

Una classifica finale che certifica un costante progresso dei biancoverdi che, dopo la promozione dalla Zweite Bundesliga nel 2021/22, hanno costantemente visto migliorare la propria posizione in graduatoria.

Senza essere la società forte dei primi anni 2000, e con investimenti sempre ridotti, il massimo artefice di questo progressivo miglioramento è stato l’allenatore Ole Werner, ingaggiato a stagione in corso nel 2021 a soli 33 anni e abile nel centrare subito la promozione.

Dalla carriera all’Holstein Kiel all’esperienza in Australia come giardiniere, fino al ritorno nel mondo del calcio: Werner ora ha conquistato i tifosi “Grün-Weiß” e da Ole è diventato “Olé“.

Le siepi di Sydney e lo sportello in banca: le fasi extra calcio

L’esperienza da calciatore professionista è durata relativamente poco per Ole Werner, che si è ritirato nel 2009 a 21 anni dopo una stagione passata al TSV Kropp. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, l’attuale allenatore del Werder si è trasferito in Australia come ha raccontato in un’intervista alla BILD nel 2022. Più precisamente a Sydney, Werner ha svolto un’esperienza “Work & Travel” come giardiniere: “Non è mai stata una mia passione, ma dovevo trovare un lavoro in poco tempo e l’ho fatto in un vivaio. Tagliavo siepi e prati, c’era spesso il sole e mi piaceva l’idea di poter guadagnare bene lavorando tanto; è stato un periodo interessante”.

Grazie ai guadagni Werner ha viaggiato molto e successivamente è tornato in Germania per studiare pedagogia economica: “Mi sarei immaginato di diventare insegnate in una scuola professionalizzante, mi piace stare con le persone, ma ora non ho più nulla a che vedere con il mondo della statistica”. Non solo insegnare, perché l’attuale allenatore del Werder Brema ha poi ottenuto la qualifica come impiegato di banca, senza mai intraprendere questa carriera: “Stare allo sportello era monotono per me, non mi piaceva dover continuamente vendere”, racconta sempre Werner nell’intervista al quotidiano tedesco.

Holstein Kiel e Werder Brema: la carriera da allenatore

Non è insolito in Bundesliga vedere allenatori molto giovani lavorare tra i professionisti, spesso anche avendo a che fare con giocatori più anziani di loro stessi. Basti pensare a Julian Nagelsmann e ai suoi esordi a 29 anni con l’Hoffenheim e una carriera che lo ha portato poi, a 36 anni, ad allenare la Mannschaft. Werner ha iniziato a 31 anni con l’Holstein Kiel, da dove si è dimesso nel 2021 prima di sedersi sulla panchina del Werder Brema e guidarlo alla promozione dalla Zweite Bundesliga.

Amante e praticante dello sport, l’allenatore dei biancoverdi non disdegna il relax: “In passato ho giocato a tennis, ma mi piace anche passare il tempo libero sul divano, leggendo un libro o guardando una serie TV”. Con un calcio basato sul 3-5-2, e in totale coesione con l’ambiente appassionato dei tifosi del Werder, l’allenatore nato a Preetz ha l’obiettivo di tornare in Europa con i biancoverdi dopo 15 anni di assenza che hanno anche visto una retrocessione.

A cura di Gianluca Monaco