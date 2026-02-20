Werder Brema annulla la tournée negli USA: pesano sicurezza, visti e rischio play-out

Il Werder Brema annulla la tournée negli USA: ad annunciarlo è il direttore generale Kalus Filbry

Il Werder Brema ha ufficialmente annullato la tournée estiva negli Stati Uniti, inizialmente prevista per maggio 2026. Una decisione inattesa, motivata – secondo il direttore generale Klaus Filbry – da ragioni politiche, di sicurezza e da possibili difficoltà organizzative.

Tra i fattori principali c’è il clima di tensione registrato nell’area di Minneapolis, dove a fine gennaio si è verificato un grave episodio che ha coinvolto agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) e ha provocato la morte di due residenti, Renee Good e Alex Pretti. “Giocare in una città in preda a tensioni e dove le persone vengono uccise non corrisponde ai valori del nostro club. Questo non accadrà”, ha dichiarato Filbry, come riportato dal media tedesco Deich Stube.

Sulla scelta hanno pesato anche i requisiti di ingresso negli Stati Uniti. Il dirigente ha sottolineato come l’ottenimento dei visti per giocatori e staff non fosse garantito, a causa di controlli approfonditi – inclusa l’analisi dei profili social degli ultimi cinque anni – che avrebbero potuto complicare l’organizzazione del viaggio.

Attualmente sedicesimo in Bundesliga, il Werder rischia di dover disputare i play-out salvezza nelle date del 22 e 26 maggio, proprio quando era prevista la tournée americana. Una sovrapposizione che avrebbe reso di fatto impossibile conciliare impegni agonistici e attività promozionali.