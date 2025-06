La Juventus lavora sulle uscite: si cerca una destinazione più gradita per Timothy Weah.

Dopo la cocente sconfitta per 5-2 contro il Manchester City, la Juventus si concentra sul mercato. La situazione in uscita vede il quasi sicuro rifiuto da parte di Timothy Weah verso il Nottingham Forest.

Come raccontato negli ultimi giorni, c’era l’accordo tra i due club, ma il giocatore non gradisce la destinazione. Insieme a lui, la Juventus aveva trovato l’accordo anche per la cessione di Samuel Mbangula.

Il giocatore continua a non voler accettare il Nottingham Forest. La Juventus lavora per cercare una destinazione più gradita allo statunitense.

La squadra di Igor Tudor sarà impegnata negli ottavi di finale del Mondiale per Club nel difficile match contro il Real Madrid.

La Juventus cerca una destinazione per Weah

Timothy Weah quasi sicuramente non andrà al Nottingham Forest. Nonostante ci fosse l’accordo tra i due club, il giocatore avrebbe rifiutato la destinazione.

La Juventus, quindi, è al lavoro per cercare una destinazione più gradita al laterale statunitense, che ha già esordito in questo Mondiale per Club con i bianconeri.

In questa stagione, Weah ha collezionato 30 presenze, condite da 5 gol e 2 assist.