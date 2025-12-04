Weah sulla Ligue 1: “È il miglior campionato del mondo”

Timothy Weah (IMAGO)

Le parole dell’esterno dell’Olympique Marsiglia nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lille

Il Marsiglia di Roberto De Zerbi si trova attualmente terzo in campionato a soli 2 punti dal Lens capolista.

Alla vigilia del match contro il Lille, Timothy Weah è intervenuto in conferenza stampa. L’ex esterno della Juventus, tra i vari temi toccati, ha parlato del campionato francese e del prossimo Mondiale negli Stati Uniti, suo paese d’origine.

Trasferitosi a Marsiglia quest’estate, Weah ha collezionato 15 presenze con la maglia dell’OM segnando 2 gol e fornendo 2 assist.

Di seguito ecco le parole dell’esterno statunitense.

Weah: “Cercheremo di vincere il Mondiale”

Weah ha parlato così della Ligue 1: “Ritengo che questo campionato sia tra i più ricchi di talenti al mondo. Le partite offrono un livello tecnico e agonistico elevato: è calcio autentico, piacevole da seguire. La lotta al vertice è estremamente competitiva, proprio ciò che ci si aspetta da un campionato di alto livello. Sono molto soddisfatto della mia esperienza qui, mi sta dando stimoli importanti per la mia crescita”. Ha poi proseguito: “In Francia sono nate diverse stelle del calcio mondiale, basti pensare a Mbappé, Dembelé, Pogba…la Ligue 1 è il miglior campionato del mondo“.

L’esterno classe 2000 ha poi parlato del prossimo Mondiale: “Non capita tutti i giorni di giocare un Mondiale in casa. È un sogno e un motivo di orgoglio per me. Come squadra dobbiamo dare tutto per cercare di vincerlo”.