L’agente di Weah, Badou Sambague, ha rotto il silenzio e fatto chiarezza sulla situazione del suo assistito

Badou Sambague, agente di Timothy Weah, ai microfoni di RMC ha rilasciato alcune dichiarazioni pesanti che riguardano il suo assistito.

Non è nuovo a dichiarazioni simili, infatti anche durante il Mondiale per Club aveva fatto discutere con le sue parole.

Badou ha dichiarato: “La Juve è un club fantastico. Il reparto sportivo è guidato da tre persone: due hanno classe e cercano delle soluzioni, uno sta ancora cercando una sua strada e crea problemi. Non possiamo permettercelo.”

L’agente ha poi continuato: “Weah è sempre stato un professionista, è stato messo fuori dai giochi durante il Mondiale per club. Una persona lo ha rovinato, voleva costringerlo ad andare altrove. Oggi, per vendetta, pretende una fortuna e un’offerta dalla Premier League che non arriverà e non verrà mai convalidata da noi.”