Le parole del difensore inglese sulla sua avventura al Milan

Kyle Walker è un nuovo giocatore del Burnley. Il difensore inglese, ai microfoni del club, ha parlato della sua scelta e di quella che è stata la stagione da poco conclusa. “Non vedo l’ora di iniziare la stagione – ha detto il 35enne – . A questo punto della mia carriera, essendo in un grande club in cui sono stato per molti anni… sono andato all’estero (al Milan, ndr) e ho provato, ma sentivo semplicemente di aver bisogno di qualcosa che fosse un club di famiglia”.

Walker torna in Inghilterra dopo la parentesi al Milan. Adesso è un nuovo giocatore del Burnley. “Ho visitato il posto e mio figlio si allena lì al campo di allenamento, e si percepisce l’aura che si respira e quello che i proprietari stanno cercando di fare, e volevo farne parte”.

L’inglese ha chiuso la sua parentesi in rossonero con 16 presenze. Ma adesso pensa solo a questa nuova avventura. “Sono felice di essere qui. Il Burnley ha disputato una stagione fantastica la scorsa stagione, basata su statistiche difensive incredibili, e non vedo l’ora di entrare e mettere la mia esperienza e la mia qualità a disposizione di quella che sembra una squadra entusiasmante”.

Walker vanta un totale di 319 presenze con la maglia del Manchester City. L’esterno destro, in tali circostanze, è riuscito a segnare 6 gol e a fornire ben 23 assist.