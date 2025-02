Atalanta, vicino Vural dal Frosinone: i dettagli

L’Atalanta è in trattative avanzate per un acquisto di prospettiva: si tratta di Isak Vural, classe 2006 dal Frosinone

Non solo Daniel Maldini dal Monza: l’Atalanta continua a cercare rinforzi nel reparto offensivo.

La Dea è ora in trattative ben impostate per Isak Vural, talento del Frosinone che compirà diciannove anni a maggio.

Il centrocampista offensivo, alto circa un metro e novanta, interessa molto alla Dea, che vede in lui una prospettiva da prima squadra. E sono attesi nelle prossime ore dei colloqui per chiudere l’operazione.

In caso di accordo, Vural rinnoverebbe con il Frosinone – con cui ha giocato 13 partite in stagione – per poi partire verso Bergamo in prestito con diritto di riscatto. Il prestito dovrebbe avere una durata di diciotto mesi e la cifra dell’operazione totale si aggira sui 3 milioni di euro.