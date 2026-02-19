Stipe Vulikic è pronto a salutare la Sampdoria e la Serie B, operazione ai dettagli con il Levski Sofia, squadra bulgara

Operazione in uscita per la Sampdoria. Come riportato da Arenasport.bg, il difensore croato Stipe Vulikic è in dirittura d’arrivo al Levski Sofia, squadra bulgara.

Il Bulgaria, infatti, il calciomercato chiude il 24 febbraio. In queste ore verranno definiti gli ultimi dettagli.

Il giocatore è già in Bulgaria e l’operazione sarà a titolo definitivo.

Il difensore lascia la Sampdoria dopo due stagioni e 24 presenze.