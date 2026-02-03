Cesena, Vrioni alle firme: era svincolato dopo la fine dell’esperienza con il Montreal
Vrioni alle firme con il Cesena: l’ex attaccante della Juventus era svincolato dopo la fine dell’esperienza con il Montreal
Giacomo Vrioni torna in Italia, con la maglia del Cesena. L’attaccante classe ’98 è alle firme con il club romagnolo, con cui si legherà con un contratto fino a fine stagione con un opzione per allungare l’accordo.
L’ex Juventus, rimasto svincolato dopo la fine dell’esperienza con il Montreal, torna dunque in Italia dopo oltre tre anni. Nel mezzo le esperienze al New England Revolution e quella sopracitata con il club canadese.