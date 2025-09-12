Il potere della resilienza: von Ballmoos, il nuovo sorriso di Lugano

Leader resiliente e consapevole: “Una rinascita dalla sofferenza”. Von Ballmoos, il nuovo sorriso di Lugano

Resilienza. “La capacità di reagire di fronte a traumi e difficoltà”. Un concetto dal peso enorme che pochi come von Ballmoos, nel calcio, conoscono nel profondo. “Ho imparato a sorridere dalla sofferenza”. Una lezione di vita dopo l’altra: adesso, l’arrivo a Lugano dallo Young Boys.

Tra i pali da quando era piccolo, con i guantoni da una parte e con gli attrezzi da meccanico nell’altra. E sebbene il destino gli abbia riservato un futuro fuori dalle officine di Kappelen, in Svizzera, David ha imparato a correre veloce con la sua macchina del calcio. A tratti troppo, ma ha imparato che facendo un passo per volta si può arrivare lontano.

572. I giorni di stop da ottobre 2021 a marzo 2023. Prima un infortunio alla spalla, poi quello che più è rimasto impresso nella sua testa: un edema al ginocchio, un’operazione. “Mantenersi fiduciosi non è sempre facile…”, ma adesso quel gigante di quasi due metri avrà modo di portare la sua più grande passione a Lugano.

Il club di Croci-Torti non sta attraversando un grande momento. Fuori dalla Coppa di Svizzera contro una squadra di dilettanti al primo turno e decimo posto (al momento) in Super League dopo 4 giornate. C’è un sorriso nuovo però a Lugano, una nuova speranza. La possibile chiave per rialzarsi dall’attuale momento negativo dei bianconeri si chiama von Ballmoos.

La resilienza di David

È solo dalla sofferenza che si può uscire più forti. 572 interminabili giorni, che per von Ballmoos saranno sembrati eterni. Un disco che gira a vuoto, con le settimane e i mesi che passavano davanti ai suoi occhi. Un esercizio mentale, oltre che fisico, su cui David ha avuto modo di lavorare negli anni. “Ho capito che anche i sentimenti più brutti vanno affrontati, anche la rabbia.“.

Yoga, nuoto all’aperto e bagni nei boschi. Lontano dai cani perché ha paura soprattutto di quelli di grande razza. Così come dell’altezza, come se vedere il mondo dai suoi quasi due metri possa mai essere stato un problema. Un lavoro mentale, il suo, che potremmo quasi definire all’avanguardia. “Perché ho capito che si può anche essere più forti delle sfide che ci si presentano”. Adesso il passaggio dallo Young Boys al Lugano con un messaggio e una nuova missione da portare al termine.

Un nuovo sorriso a Lugano

“Una sconfitta inaccettabile, il Lugano non è questo”. Dichiarò Croci-Torti al termine del primo turno di Coppa di Svizzera contro i dilettanti del Cham. “Tutto questo non basta per circoscrivere il pessimo avvio di questa stagione”. Appena 3 punti dopo le prime 4 di campionato e decimo posto in classifica. Un inizio, vista la storia e il lungo trascorso, non da Lugano. Ora però c’è un nuovo sorriso in città, perché è dalla resilienza che si può ripartire. Parola di von Ballmoos.