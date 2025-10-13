Le parole di Piero Volpi, responsabile dell’area medica dell’Inter, sul recupero di Marcus Thuram e su Francesco Pio Esposito

Piero Volpi, responsabile dell’area medica dell’Inter, è intervenuto nel corso di GR Parlamento. Il classe ’52 ha parlato del recupero di Marcus Thuram, dopo l’infortunio accusato nel match contro la Cremonese: “Procede molto bene, vedremo come in questa settimana farà i passaggi canonici per il rientro e vedremo se sarà possibile inserirlo quanto prima“. Riguardo la situazione del francese verso la Roma, invece: “Sarà complicato vederlo all’Olimpico, ma mai dire mai“.

L’ex libero con un passato anche con le maglie di Como e Lecco ha parlato anche di Francesco Pio Esposito: “Siamo consapevoli come staff delle capacità di questo ragazzo. Quando è arrivato alla fine della stagione scorsa si è visto che aveva oltre alle potenzialità tecniche anche contenuti morali molto solidi. Oggi non si riesce ad andare avanti in una professione impegnativa come quella sportiva ad alti livelli se non si hanno certi valori“.

Il responsabile dell’area medica dell’Inter ha paragonato l’attaccante classe 2005 a uno dei protagonisti dello Scudetto dei record: “Ho sentito certi commenti e paragoni su di lui, se posso dare un mio giudizio io rivedo in lui un Aldo Serena giovane, mio compagno al Como. Le qualità tecniche sono differenti, ma quelle morali, come l’educazione che traspare nei comportamenti quotidiani, lo avvicinano molto a lui“.

Sulle tante partite invece: “Si gioca troppo e ci si allena sempre di meno. Le partite sono in leggero aumento ma anche in passato se ne giocavano 60. Quello che manca è il tempo per gli allenamenti, se togli il defaticante post partita e quello di preparazione alle gare, le sedute per migliorare le qualità fisiche sono pochissime“.