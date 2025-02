Il Sassuolo si tiene stretto Volpato: il retroscena di mercato sul talento neroverde

Nella sessione di calciomercato invernale il classe 2003 del Sassuolo è stato cercato in Serie A.

Porte aperte in entrata, porte chiuse in uscita. Gli ultimi giorni di calciomercato per il Sassuolo si possono riassumere così.

Non per tutti i giocatori, per quanto riguarda le cessioni, ma certamente per quello che viene considerato un patrimonio del club: Cristian Volpato.

21 anni compiuti un paio di mesi fa e un talento cristallino riconosciuto da tutti, che in una squadra come quella di Fabio Grosso sta trovando poco spazio, avendo come concorrente per un posto nella formazione titolare la leggenda neroverde Domenico Berardi.

Tre gol e due assist in 11 presenze in questa stagione per il fantasista italo-australiano, un rendimento che ha colpito e convinto anche squadre di Serie A a puntare su di lui.

Il tentativo del Torino

Negli ultimi giorni della finestra invernale dei trasferimenti, infatti, ci sono stati diversi tentativi per portare Volpato via da Sassuolo: il più convinto da parte del Torino, che fino a poche ore dalla mezzanotte di lunedì scorso ha avuto contatti diretti con la dirigenza emiliana per convincerla a cedere il classe 2003.

Contatti che hanno portato anche a delle offerte concrete, su cifre che tra prestito oneroso e diritto di riscatto si sarebbero avvicinate molto ai 20 milioni di euro.

La risposta del Sassuolo

Un no secco è arrivato però da Giovanni Carnevali e Francesco Palmieri, gli uomini mercato del club della famiglia Squinzi: nonostante l’arrivo di Simone Verdi, niente cessione per Volpato.

La testa, dalle parti del Mapei Stadium, è tutta concentrata sul grande obiettivo di questa stagione: il ritorno immediato in Serie A. Con un Volpato in più nel motore, qualità purissima per centrare la promozione diretta.