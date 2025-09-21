Fiorentina-Como, ammonito Vojvoda dopo il gol di Mandragora: cosa è successo

Ammonito il giocatore del Como dopo la rete del vantaggio segnata da Mandragora

La Fiorentina segna il gol dell’1-0 e, pochi istanti dopo, Vojvoda viene ammonito. Ma cosa è successo nello specifico?

La squadra viola è passata in vantaggio al 6′ del primo tempo grazie al gol di Rolando Mandragora.

Ma, mentre i ragazzi di Stefano Pioli esultavano per la marcatura, il Como ha fatto ripartire subito il gioco per andare in porta.

Da quel momento si è creata una mischia in cui Vojvoda, infatti, ha colpito Dodo al volto. L’arbitro, dunque, ha deciso di ammonire il giocatore del Como.