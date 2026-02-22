Torino, Vlašić: “Dobbiamo svegliarci, stiamo rischiando tanto”

Le parole di Nikola Vlašić dopo la pesante sconfitta contro il Genoa nella 26esima giornata di Serie A

Il Torino perde nettamente contro il Genoa a Marassi. Un 3-0 pesantissimo per i granata, che si avvicinano pericolosamente alla zona retrocessione con soli 27 punti in classifica.

La partita si era già messa in salita nel corso del primo tempo, con due reti subite dal Toro. Il rosso a Ilkhan, nei minuti di recupero della prima frazione di gioco, ha reso ancora più complicata un’eventuale rimonta nella ripresa. Nel secondo tempo è poi arrivata anche la terza rete dei padroni di casa, che ha definitivamente chiuso il discorso.

Al termine del match Marco Baroni non ha rilasciato dichiarazioni. Ai microfoni di DAZN è intervenuto invece Nikola Vlašić, che ha commentato la prova del Torino: “Questa è stata una brutta partita, siamo entrati molli prendendo subito gol, poi con l’uomo in meno è stato veramente difficile contro una squadra aggressiva. Dobbiamo guardarci tutti negli occhi, perché siamo in una situazione molto difficile e dobbiamo accettare questa posizione di classifica per provare a fare meglio“.

Ha poi continuato: “Oggi è stata la giornata più triste, perché pensavo che la squadra stesse bene e invece in partita è stato tutto il contrario: contro la Lazio dobbiamo fare tutti meglio“.

“Ogni giocatore deve dare di più”: le parole di Vlašić

Vlašić, in conferenza stampa, si è espresso anche sull’allenatore e sul gruppo squadra: “Problema Baroni? Io sono un giocatore e non voglio parlare di queste cose, c’è la società che decide. Da giocatore ognuno deve dare di più. Stiamo rischiando tanto, c’è ancora tanto ma dobbiamo svegliarci. Da tutti i giocatori e tutta la squadra mi aspetto che si alzi il livello, è una squadra costruita per stare in A, non so quanti giocatori abbiano mai lottato per non retrocedere. Dobbiamo svegliarci. Spogliatoio unito? Abbiamo certamente voglia di lottare, ci sono ancora dodici partite, credo in questa squadra, nella qualità dei giocatori dobbiamo solo capire in quale situazione siamo. Sono sicuro che possiamo fare buone partite e restare in A“.

Infine ai microfoni di Sky Sport ha concluso: “Dobbiamo avere consapevolezza perché siamo in un momento difficile. Ogni giocatore deve alzare il livello. Questa è una brutta situazione e non siamo abituati. Ora dobbiamo guardare avanti, abbiamo una settimana per lavorare. Spero che la squadra abbia capito cosa è successo oggi per andare avanti”.