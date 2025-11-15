Juventus, sovraccarico muscolare per Vlahovic in nazionale: stop di qualche giorno

Sovraccarico all’adduttore per Dusan Vlahovic: la Juventus monitora le condizioni del suo attaccante.

La Juventus osserva con attenzione le condizioni di Dusan Vlahovic, che in nazionale ha accusato un sovraccarico all’adduttore. L’attaccante serbo si è dovuto fermare e dovrà osservare alcuni giorni di riposo prima di poter riprendere l’attività.

Il primo responso parla di un problema lieve, legato a un sovraccarico muscolare: ka Juventus non dovrebbe perdere l’attaccante per la sfida di Firenze contro la Fiorentina.

Nonostante questo, il club mantiene prudenza: il fastidio c’è e andrà valutato passo dopo passo.

Con la Serbia già eliminata dai playoff, la priorità è evitare rischi inutili e permettere a Vlahovic di recuperare completamente dal sovraccarico prima di tornare a pieno regime.