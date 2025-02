Monza, tentativo per il prestito di Vanja Vlahovic dall’Atalanta

Il Monza si muove a sorpresa sul mercato, puntando i riflettori su uno dei giovani talenti dell’Atalanta.

Il club biancorosso ha infatti avviato un tentativo per assicurarsi in prestito Vanja Vlahovic, attaccante di proprietà dei nerazzurri.

Classe 2004, Vlahovic ha già messo a segno 16 gol in 20 presenze nel campionato di Serie C, dimostrando qualità tecniche e fiuto del gol che lo rendono uno dei prospetti più interessanti della categoria. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, attirando l’attenzione di diverse squadre, ma è il Monza a voler puntare su di lui con un prestito fino a fine stagione.

Il club di Adriano Galliani sta cercando di rinforzare il reparto offensivo con un profilo giovane e dinamico, soprattutto dopo la partenza di Milan Djuric e Daniel Maldini e il mancato arrivo di Francesco Camarda.