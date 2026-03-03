Le ultime sul rientro dell’attaccante della Juventus

La Juventus attende Dusan Vlahovic, che si avvicina sempre di più al rientro dopo il lungo infortunio che l’ha tenuto fuori negli ultimi mesi.

Come già raccontato, l’attaccante potrebbe tornare tra i convocati già per la partita di sabato sera contro il Pisa all’Allianz Stadium.

La novità, come riportato da Paolo Aghemo di Sky Sport, è che potrebbe essere già domani, mercoledì 4 marzo, il giorno del suo rientro in gruppo.

Il serbo è fuori dalla partita del 29 novembre giocata contro il Cagliari, in cui fu costretto ad alzare bandiera bianca dopo solo mezz’ora.

Juventus, con Vlahovic si lavora anche al rinnovo

Quello legato a Dusan Vlahovic è un tema caldo di questi giorni in casa Juventus, non solo legato al rientro in campo. Infatti, come vi abbiamo raccontato, c’è stato un primo incontro per parlare del rinnovo di contratto ed è emersa la volontà di parte di entrambe le parti di trovare un accordo. La società e il giocatore si riaggiorneranno prossimamente.

Chiaramente, servirà venirsi incontro, con uno sforzo sia da parte del club che del giocatore. Il classe 2000, però, ha confermato come la sua priorità sia ascoltare la Juve e di non avere nessun accordo con altre squadre (qui la news completa).