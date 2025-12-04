Dusan Vlahovic (IMAGO)

Il comunicato ufficiale sulle condizioni di Dušan Vlahović dopo l’intervento

Nella giornata di oggi, giovedì 4 dicembre, Dušan Vlahović è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Londra.

L’attaccante serbo è fermo dal match del 29 novembre contro il Cagliari, partita nella quale il numero 9 bianconero ha accusato un problema all’adduttore sinistro.

Dagli esami strumentali è stata evidenziata una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra, che terrà fuori Vlahović circa 14 settimane.

Di seguito ecco il comunicato del club: “Questo pomeriggio Dušan Vlahović è stato sottoposto a intervento chirurgico di riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro. L’intervento, eseguito dall’equipe dei prof. Ernest Schilders e Rowena Johnson, alla presenza del medico del Club Marco Freschi, presso Mayo Clinic Healthcare di Londra e il Wellington Hospital è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo“.