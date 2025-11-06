Juventus, Vlahovic recupera dal fastidio agli adduttori: in gruppo in vista del Torino
La Juventus ritrova subito Dusan Vlahovic: il serbo in gruppo a due giorni dal Derby della Mole.
Buone notizie per la Juventus a due giorni dal Derby della Mole. Dusan Vlahovic è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo nella seduta di giovedì alla Continassa, lasciandosi alle spalle il fastidio agli adduttori accusato nel finale della sfida di Champions League contro lo Sporting CP.
Il numero 9 bianconero ha svolto l’intera sessione con i compagni, mostrando buone sensazioni e confermando il recupero in vista della sfida contro il Torino, in programma sabato alle 18 allo Stadium.
Le sue condizioni saranno monitorate fino all’ultimo, ma salvo imprevisti sarà regolarmente a disposizione di Luciano Spalletti, pronto a guidare l’attacco nel derby.
Il ritorno del serbo rappresenta un’iniezione di fiducia per i bianconeri, che puntano a trovare la terza vittoria consecutiva in Serie A in una sfida sempre carica di significato.