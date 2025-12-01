Quante partite salta Vlahovic? Almeno 2-3 mesi di stop per il serbo, si valuta l’intervento

Grave infortunio per Dusan Vlahovic in Juventus-Cagliari. Ecco quante partite salterà l’attaccante serbo

Si ferma Dusan Vlahovic in casa Juventus. L’attaccante serbo ha rimediato una lesione di alto grado alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra, come comunicato dalla stessa società bianconera.

Le sensazioni sono state critiche sin dai primissimi minuti. L’ex Fiorentina è infatti uscito dal campo in lacrime, mentre Spalletti dopo la partita contro il Cagliari aveva dichiarato: “Si è fatto male. Secondo me lui ha cercato il colpo forte, ma non ha trovato l’impatto con il pallone: questo andare a vuoto gli ha provocato l’infortunio“.

Il 2025 di Dusan Vlahovic termina dunque in anticipo: per il serbo si prospetta uno stop di almeno 3 mesi. I prossimi consulti serviranno a capire se sarà sufficiente la terapia conservativa o se si dovrà ricorrere a un intervento chirurgico, che cambierebbe inevitabilmente i tempi di recupero.

Ma quante e quali partite salterà Dusan Vlahovic? Il quadro dei prossimi impegni della squadra di Luciano Spalletti.

Quante partite salta Vlahovic?

L’infortunio di Dusan Vlahovic priverà Luciano Spalletti di un’importante opzione in attacco per almeno 3 mesi, ricchi di big match. A cominciare già dalla trasferta di Napoli, passando poi per le sfide contro Bologna e Roma, prima della trasferta di Pisa che chiuderà il 2025 bianconero.

Curiosamente, il serbo salterà con ogni probabilità anche il ritorno contro la squadra di Antonio Conte, in programma per il 25 gennaio, ma anche le sfide contro Lazio e Inter di febbraio. Senza dimenticare gli incroci contro Pafos, Benfica e Monaco, determinanti per il percorso in Champions League della Juventus.

I numeri di Openda e David

L’infortunio di Dusan Vlahovic apre le porte a Lois Openda e Jonathan David, due dei grandi acquisti dell’ultimo calciomercato della Juventus. Il belga è riuscito a sbloccarsi contro il Bodo/Glimt, e sogna di recitare un ruolo da protagonista nei prossimi mesi.

Anche il canadese si è sbloccato nel match in Norvegia, decidendo la partita e regalando ai bianconeri la prima vittoria stagionale in Champions League. L’ex Lille ha già trovato il suo primo gol all’Allianz Stadium, contro il Parma, nella prima giornata di Serie A.