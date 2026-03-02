Juventus, primo incontro con Vlahovic per il rinnovo: c’è apertura!

Le ultime sulla trattativa per il rinnovo dell’attaccante della Juventus

Novità importanti in casa Juventus, che dopo aver blindato Weston McKennie fino al 2030 sta lavorando per il rinnovo di contratto di un altro big della rosa.

Si tratta ovviamente di Dusan Vlahovic, con cui l’attuale accordo è in scadenza a fine stagione. I bianconeri con l’attaccante hanno avuto già la scorsa settimana un primo incontro, dal quale è emersa l’apertura da entrambe le parti ad andare avanti insieme, anche se in realtà non c’è mai stata una vera e propria chiusura.

Ci vorrà ancora un po’ per capire se ci sono margini reali e definitivi per trovare un accordo, ma per questo la società e il giocatore si riaggiorneranno a breve.

Da un la Juventus ha fatto sapere che la volontà di rinnovare, alle proprie condizioni, il giocatore c’è. Dall’altra parte, Vlahovic ha risposto che la sua priorità è ascoltare la proposta della Juve prima di qualsiasi altra.

Juventus-Vlahovic: la situazione

Ciò che è chiaro è che il serbo, anche se in scadenza, non abbia ancora accordi o impegni con nessuna squadra. Quindi ora si consulterà col padre e con chi lo seguirà durante la negoziazione, per poi riaggiornarsi con la Juventus nei prossimi giorni.

Naturalmente, serviranno sforzi da entrambe le parti per venirsi incontro a livello economico. Ma, a oggi, sono tutti più che disposti a parlarne per provare a trovare l’intesa.

Vlahovic spinge per tornare contro il Pisa

Intanto lato campo Vlahovic in questa settimana tornerà ad allenarsi in gruppo e potrebbe strappare una convocazione per la gara contro il Pisa, partendo però dalla panchina.