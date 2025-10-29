Dusan Vlahovic è intervenuto in conferenza stampa per commentare il momento della sua Juventus

La Juventus, otto partite dopo, torna alla vittoria. Battuto per 3-1 l’Udinese grazie alle reti di Vlahovic, Gatti e Yildiz.

Nel post partita, Dusan Vlahovic è intervenuto in conferenza stampa analizzando il periodo che sta vivendo la sua squadra.

Di seguito le sue dichiarazioni.

L’attaccante serbo ha iniziato sul suo momento personale: “Io cerco sempre di dare sempre tutto. Poi a volte ci riesco e altre no. Io voglio aiutare la squadra il più possibile. Devo continuare così e la strada è questa.”

Le parole di Dusan Vlahovic

Poi sul ruolo di leader: “Io come leader? posso solo ringraziare i tifosi e vorrei davvero ringraziarli per oggi perché mi hanno dato una grande spinta. È bello quando tutto lo stadio ti applaude. Noi dobbiamo continuare così e questo deve essere la normalità per noi. Abbiamo tanti leader in squadra e io non mi sento tanto cosi, ma posso aiutare la squadra.”

Poi sul futuro: “Mai dire mai, ma non so cosa possa succedere. Io sono concentrato sul presente e parlare di queste cose non ha molto senso. Noi dobbiamo parlare di meno e giocare di più. Io sono concentrato solo sul campo.” Infine sull’esonero di Tudor: “Se ci sentiamo responsabili degli esoneri? Assolutamente sì, abbiamo cambiato 3 allenatori in un anno e mezzo. Dobbiamo guardare anche dove sbagliamo noi, è colpa di tutti.”