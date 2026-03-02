Dalla Continassa arrivano novità sulle condizioni di Dusan Vlahovic: l’attaccante della Juventus può tornare dall’infortunio nelle prossime settimane

All’indomani del pareggio della Juventus contro la Roma, nella gara dell’Olimpico terminata con il risultato di 3-3, arrivano novità importanti in casa bianconera.

Secondo quanto raccontato da Paolo Aghemo di Sky Sport, nei prossimi giorni Vlahovic tornerà in gruppo. L’attaccante potrebbe anche essere tra i convocati per la partita con il Pisa, in cui però andrebbe al massimo in panchina.

Il numero 9 della Juventus può a breve tornare a disposizione di Luciano Spalletti, che è rimasto senza il serbo da fine novembre, dalla gara contro il Cagliari. Per lui una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinitra.

Il suo rientro può essere quindi un aggiornamento importante per la Juventus, impegnata nella lotta alle posizioni valide per l’accesso alla Champions League.

Juventus, le novità sull’infortunio di Vlahovic

Dopo il pareggio ottenuto contro la Roma, la Juventus ha ancora tre big match da giocare fino alla fine del campionato.

Prima Pisa, Udinese, Sassuolo e Genoa. Poi i bianconeri arriveranno ad aprile con le trasferte contro Atalanta e Milan oltre alla gara in casa contro il Bologna, tutto nel giro di 14 giorni. Campionato che si chiuderà contro Verona, Lecce e Fiorentina e il derby contro il Torino. Per Luciano Spalletti, avere a disposizione una scelta in più in attacco come Vlahovic potrebbe rivelarsi determinante.