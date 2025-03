Serbia, Vlahovic torna al gol due anni dopo l’ultima volta

Dusan Vlahovic, Serbia (screen)

A quasi due anni di distanza dall’ultima volta, Dusan Vlahovic ha ritrovato la rete con la maglia della Serbia

Dusan Vlahovic è tornato al gol con la maglia della Serbia a distanza di 727 giorni dopo l’ultima volta.

È successo nel finale del match Serbia-Austria, valido come spareggio di UEFA Nations League terminato sul punteggio di 2-0.

Dopo l’1-1 della partita d’andata, quella di ritorno ha premiato la nazionale del CT Stojkovic che resta, dunque, in Lega A.

Niente promozione per gli austriaci che giocheranno ancora in Lega B.

Dusan Vlahovic, Juventus (Imago)

Serbia 2-0 Austria: Vlahovic torna al gol

Erano passati quasi due anni dall’ultima rete realizzata dall’attaccante della Juventus con la maglia della nazionale serba. Era il 27 marzo 2023 e in 45 minuti Vlahovic andava a segno con una doppietta in Montenegro 0-2 Serbia, sfida valida per le qualificazioni a Euro 2024.

Grazie al centro contro l’Austria, la punta bianconera ha raggiunto quota 13 reti in 32 presenze complessive in nazionale.