Napoli, da Embolo a Vlahovic: primi sondaggi per sostituire Lukaku
Le ultime novità sul calciomercato in entrata del Napoli
Il Napoli è alla ricerca di un altro attaccante per sostituire Romelu Lukaku che, come noto, nei giorni scorsi ha rimediato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra.
Il club azzurro, dunque, ha iniziato a prendere informazioni su alcuni giocatori (tra cui Højlund, Vlahovic, Krstović e Pinamonti) ma senza, almeno al momento, andare avanti concretamente su nessuno di loro.
Un nome da poter inserire – nella lista citata precedentemente – è quello di Embolo che viene considerato come un’opzione per l’attacco di Antonio Conte.
Il Napoli, dunque, ha iniziato a effettuare dei sondaggi per consegnare al suo allenatore un nuovo attaccante.