Juventus, buone notizie dall’allenamento: Vlahovic e Conceiçao in gruppo

Buone notizie per la Juventus: Dusan Vlahovic e Francisco Conceiçao hanno lavorato in gruppo. Ancora differenziato per Koopmeiners.

La Juventus si avvicina al delicato match contro il Bologna, valido per la 35ª giornata di Serie A: arrivano buone notizie dall’infermeria per Igor Tudor.

La squadra bianconera ha bisogno di vincere per dare continuità al successo ottenuto contro il Monza, nonostante l’espulsione di Kenan Yildiz che ha lasciato in 10 la Juventus per un tempo.

Nell’allenamento di oggi, Dusan Vlahovic e Francisco Conceiçao hanno lavorato in gruppo, dunque saranno regolarmente a disposizione per la partita contro il Bologna.

Ancora differenziato, invece per Teun Koopmeiners, sempre alle prese con qualche acciacco fisico da qualche partita a questa parte.

Juventus, Vlahovic e Conceiçao in gruppo

Buone notizie per Igor Tudor: Dusan Vlahovic e Francisco Conceiçao sono regolarmente in gruppo in vista della partita contro il Bologna. Il serbo ha rimediato un affaticamento muscolare nella partita contro il Parma.

Per il match contro il Bologna, dunque, ci sarà nuovamente il tandem tra Vlahovic e Kolo Muani, con il francese che ha segnato nella gara contro il Monza.

Per la panchina, invece, Francisco Conceiçao sarà un’opzione in più nel mazzo di Tudor. Più complicato invece Koopmeiners, ancora non in gruppo.