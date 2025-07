Lo Spezia stringe per Vanja Vlahović: contatti continui con l’Atalanta per chiudere

Contatti continui tra Spezia e Atalanta per Vanja Vlahović, capocannoniere dello scorso girone A di Serie C.

Lo Spezia e L’Atalanta stanno proseguendo i contatti in queste ore per definire i dettagli dell’operazione Vanja Vlahovic, in particolare le cifre legate al riscatto e al contro-riscatto.

L’attaccante serbo classe 2004 è reduce da una stagione da protagonista, con 19 gol e 5 assist in 30 presenze in campionato, oltre a 3 reti nei playoff, e ora è pronto a salire di categoria.

Vlahovic approderà in Serie B con la formula del prestito, come anticipato nei giorni scorsi, con la possibilità per lo Spezia di acquisirlo a titolo definitivo e per l’Atalanta di mantenere un diritto di recompra.

Nell’ultima annata, l’ex Partizan Belgrado ha assaggiato anche la Serie A con tre presenze sotto la guida di Gian Piero Gasperini, coronando il sogno dell’esordio tra i grandi.