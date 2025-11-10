Pescara, Vivarini a rischio esonero: la società riflette sul cambio in panchina

In bilico la posizione di Vincenzo Vivarini a Pescara: la società sta riflettendo su un possibile cambio in panchina.

Ore decisive in casa Pescara per il futuro di Vincenzo Vivarini. Dopo gli ultimi risultati negativi, la dirigenza biancazzurra sta valutando seriamente la possibilità di un cambio in panchina.

La decisione definitiva è attesa entro le prossime ore. Il club appare orientato verso una svolta, consapevole della necessità di dare una scossa alla squadra per risalire la classifica.

Al momento non è ancora stato individuato un eventuale sostituto: diverse ipotesi sono al vaglio, ma nessuna trattativa è stata ancora avviata concretamente.

Le prossime ore saranno dunque decisive per capire se Vivarini resterà sulla panchina del Pescara o se si aprirà una nuova fase per i biancazzurri.

La situazione a Pescara

La situazione era già nota, soprattutto dopo lo sfogo del presidente Sebastiani: “La squadra va piano, mi sono rotto le scatole” aveva detto il presidente in seguito alla sconfitta per 5-0 contro il Palermo.

Ora, i biancazzurri valutano le opzioni possibili: serve rialzarsi dalla penultima posizione in classifica.