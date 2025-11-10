Il Pescara ha deciso di cambiare allenatore: si valutano quattro nomi

Dopo ore di riflessione, il Pescara ha deciso di esonerare Vincenzo Vivarini.

Fatale per l’allenatore l’ultima sconfitta contro il Monza, con la squadra che si trova al penultimo posto in Serie B con soli 8 punti in classifica.

Adesso sono quattro i noi che si valutano per sostituirlo e sono quelli di Modesto, Gorgone, Bisoli e Viali.

La società abruzzese conta di prendere una decisione in merito già nella serata di oggi, lunedì 10 novembre.

Pescara, quattro nomi per il post Vivarini

Sono quindi quattro i profili che il Pescara sta valutando per la panchina. Due di questi, Francesco Modesto e Giorgio Gorgone, nella passata stagione hanno fatto molto bene in Serie C. Il primo alla guida dell’Atalanta Under 23 nella sua prima storica stagione, il secondo con la Lucchese, con cui ha raggiunto un’insperata salvezza sul campo nonostante i problemi societari dei toscani.

Gli altri due sono volti già noti in Serie B. L’ultima esperienza di Pierpaolo Bisoli è stata sulla panchina del Brescia e ora è fermo da gennaio. William Viali, invece, nella scorsa stagione è stato allenatore della Reggiana fino a fine marzo. Ora il Pescara deve prendere una decisione e conta di farlo già in serata.