Bari, le prime dichiarazioni di Vivarini: “Ho lasciato un conto in sospeso”

Le immagini e le prime dichiarazioni di Vincenzo Vivarini da nuovo allenatore del Bari

Vincenzo Vivarini è arrivato a Bari. L’ex allenatore del Pescara è pronto a iniziare questa nuova esperienza sulla panchina biancorossa.

Per Vivarini si tratta di un ritorno nella squadra pugliese dopo l’esperienza nella stagione 2019/2020.

Appena arrivato a Bari ha dichiarato: “Sono molto contento di essere ritornato. Ho lasciato qualcosa in sospeso, spero di riuscire nell’obiettivo che avevo. A Bari bisogna vincere e basta”.

Di seguito le immagini del suo arrivo e le prime dichiarazioni da allenatore del Bari

L’arrivo di Vincenzo Vivarini

Vivarini ha anche lasciato un messaggio ai suoi tifosi: “Sono appena arrivato, con calma faremo tutto. Qua ho ritrovato diversi amici”.

L’allenatore farà il suo esordio sabato 29 novembre alle ore 15:00 nella trasferta contro l’Empoli. Di seguito le immagini del suo arrivo

