Opportunità Cagliari per Mannone: “Tornare in Italia? Vorrei chiudere un cerchio”

Tra futuro e ricordi inglesi e francesi, l’intervista di Vito Mannone a Calciomercato – L’originale di Sky Sport

Nel corso della trasmissione Calciomercato – L’originale, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport un ospite speciale.

Stiamo parlando di Vito Mannone, portiere italiano classe 1988, dal primo luglio svincolato dopo un’esperienza di 2 anni in Ligue 1 con il Lille.

Chiuso il capitolo con la squadra francese, Mannone potrebbe tornare in Italia. Su di lui, infatti, c’è il Cagliari e nei giorni scorsi ci sono stati dei contatti. Nel corso dell’intervista, il portiere ha parlato proprio di un suo eventuale ritorno in Italia: “Vorrei chiudere un cerchio. Ho voglia di tornare a casa, dimostrare qualcosa nel mio paese“.

Poi un tuffo nel passato, nei ricordi. Il calciatore ha parlato anche di Arsène Wenger, storico allenatore dell’Arsenal, in cui Mannone ha giocato per diversi anni: “Un gentleman. Pochi giorni prima del mio arrivo all’Arsenal avevo perso il papà. Mi diede subito un appartamento invece che mandarmi in una casa famiglia come per gli altri giovani del club. Mi ha fatto debuttare in Premier League e in Champions League“.

Mannone sui protagonisti della Serie A: Fabregas, David e Vieira

Su Fabregas, Vieira e Robin van persie: “Grandi talenti sul campo, che hanno fatto delle carriere impressionanti. Adesso stanno dimostrando di avere qualità anche in panchina. Con Fabregas mi sono sempre trovato bene. Ci ho giocato insieme sia all’Arsenal che al Monaco. Già al tempo mi disse che voleva diventare allenatore. E lo sta dimostrando adesso”.

Chiosa finale sul nuovo acquisto della Juventus, Jonathan David: “Ottimo ragazzo e grande professionista. Per me è un grande attaccante, spero lo possa dimostrare anche in Italia. Si deve adattare subito. È un attaccante completo, in Francia ha segnato tanto. È un po’ introverso, umile”.