Vitinha esclude la possibilità di lasciare il PSG ai microfoni di Canal 11: le dichiarazioni del centrocampista portoghese

Il futuro di Vitinha continuerà a parlare parigino. Ai microfoni di Canal 11, il centrocampista portoghese ha scartato infatti l’ipotesi di un trasferimento: “Sarebbe una sciocchezza andarmene. Mi sento molto bene qui al PSG“.

In particolare, il classe 2000 ha parlato del suo rapporto con il club Campione d’Europa: “Sento che la gente mi apprezza molto e sento di essermi guadagnato questo affetto. Amo stare qui al PSG, e anche la mia famiglia“.

E su un possibile trasferimento: “Non siamo ingenui. Sono più orientato verso una carriera stabile. Guadagno già molto bene qui in Europa, in un grande club. Raddoppiare o triplicare quello stipendio non mi renderebbe più felice“.