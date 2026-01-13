Sampdoria, c’è l’ok di massima di Mattia Viti al trasferimento in blucerchiato
Ok di massima di Mattia Viti per il trasferimento alla Sampdoria. C’è ottimismo per arrivare alla definizione dell’accordo
La Sampdoria continua a muoversi con decisione sul mercato per rinforzare la rosa. Dopo gli arrivi di Brunori, Begic e Martinelli, l’attenzione dei blucerchiati resta concentrata soprattutto sul reparto difensivo.
Sul tavolo c’è il nome di Mattia Viti, centrale classe 2002 in uscita dalla Fiorentina. Nelle ultime ore è arrivata una apertura concreta del giocatore al trasferimento alla Sampdoria, un segnale che alimenta l’ottimismo per arrivare alla definizione dell’operazione. Viti ha infatti dato l’ok di massima al trasferimento.
In caso di fumata bianca, il difensore dovrebbe prima risolvere il prestito con la Fiorentina e rientrare formalmente al Nizza, club proprietario del cartellino, prima del nuovo trasferimento.
Parallelamente, la Sampdoria continua a spingere anche per Kouamé, altro profilo seguito per rinforzare la squadra nelle prossime settimane.