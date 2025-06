Fiorentina, fatta per l’arrivo di Viti dal Nizza

Fatta per l’arrivo di Mattia Viti, difensore italiano classe 2002, alla Fiorentina dal Nizza

La Fiorentina continua a muoversi sul calciomercato rinforzandosi con giocatori italiani.

Dopo aver messo le mani su Jacopo Fazzini, i viola hanno chiuso, infatti, per l’arrivo di Mattia Viti dal Nizza.

Confermate dunque le indiscrezioni emerse in giornata sulla trattativa. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, le parti hanno raggiunto l’accordo per il passaggio del classe 2002 dal club francese ai viola in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni più il 10% sulla futura rivendita.

Il difensore italiano l’ultima stagione l’ha passata all’Empoli giocando 30 partite in Serie A e segnando anche 1 gol.