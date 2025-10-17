Davide batte Golia: l’Entella vince il derby con la Samp

Primo gol Debenedetti, Franzoni dal dischetto e il solito Tiritiello: all’Enrico Sannazzari di Chiavari Davide batte Golia, all’Entella il derby con la Sampdoria

‘Viviamocela’ aveva detto Chiappella alla vigilia e i suoi ragazzi hanno deciso di seguirlo alla lettera. Stadio Sannazzari sold out, esodo blucerchiato nella Chiavari del ‘miracolo’ Entella: oltre duemila i tifosi della Sampdoria per i novanta minuti tra la provincia che sfida la metropoli. I 27.300 abitanti di Chiavari contro i 20.300 abbonati blucerchiati.

Una storia lunga settantanove anni contro una realtà capace con programmazione e una conduzione familiare di ritagliarsi spazio e soddisfazioni raggiungendo di nuovo la Serie B. Pullman sociale per la Sampdoria all’arrivo al campo, una lunga camminata tra i vicoli di Chiavari verso un’impresa storica per Chiappella e il capitano Parodi, arrivati allo stadio a piedi tra l’abbraccio dei tifosi di casa.

Tifosi pronti a vivere una serata speciale, grazie alla prima rete in maglia biancoceleste di Debenedetti, al raddoppio su rigore di Franzoni e al solito Tiritiello, a chiudere il risultato finale sul 3-1. Di Coda il gol della Samp.

Entella che sblocca la gara e raddoppia sul finire di un primo tempo dominato, Sampdoria mai in partita e fischiata dai suoi tifosi già alla fine del primo tempo e a fine gara. Dopo il della speranza di Coda é Tiritiello a chiudere definitivamente i giochi e a dare il via alla festa dei tifosi di casa, a cominciare dal patron Antonio Gozzi.

Da tifoso blucerchiato a Deus ex machina del ‘miracolo’ Entella

Numero uno dell’Entella primo ad esultare braccia al cielo in tribuna ai gol dei suoi ragazzi, per una vittoria storica contro quella che per anni é stata anche la ‘sua’ Sampdoria. Negli anni d’oro di Vialli e Mancini Gozzi era infatti abbonato e presenza fissa in tribuna al Ferraris, una passione rimasta anche negli anni a seguire, con i tifosi blucerchiati più volte speranzosi di un suo coinvolgimento nella Samp negli anni difficili del club sul finire della presidenza targata Ferrero.

Gozzi che però non é mai andato oltre al suo interessamento da tifoso verso i colori blucerchiati, da diciotto anni infatti è invece l’artefice del ‘miracolo’ Entella, stasera a protagonista di una notte magica. Quella della vittoria di Davide contro Golia.

Nato centrocampista, oggi un gol storico: prima gioia per Debenedetti

A dare il via alla notte magica dell’Entella il primo gol in maglia bianco celeste di Alessandro Debenedetti, classe 2003 di proprietà del Genoa, da quest’estate nuovo attaccante di Chiappella. Ad agosto il rinnovo col il grifone fino al 2029, poi la nuova esperienza a Chiavari dopo una vittoria del campionato di Serie C e la salvezza in Serie B nell’anno successivo con il Mantova.

Quattro reti realizzate, decisivo per il mantenimento della categoria della squadra di Possanzini. Centravanti puro, con un passato da centrocampista nelle giovanili della Sampdoria: poi lo spostamento in attacco, in Primavera 2 maglia del Genoa sulle spalle l’incrocio con Alberto Gilardino, il mister del ritorno in Serie A del grifone. Il resto é storia recente: il ritiro di Moena con Vieira, l’arrivo a Chiavari. Oggi il primo gol con l’Entella, un gol speciale per una notte indimenticabile.