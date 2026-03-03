Da Karic…a Karic: riparte la corsa salvezza della Virtus Entella

La Virtus Entella batte il Modena grazie alle reti di Del Lungo e Karic: liguri ora a un punto di distanza rispetto alla zona salvezza diretta.

La Virtus Entella torna a sorridere dopo tre sconfitte consecutive, e lo fa al termine di una gara ricca di emozioni. Il successo contro il Modena parla infatti di conferme e prime volte. Da un lato i gol del leader Karic, poi espulso dopo la rete del momentaneo vantaggio, dall’altro la gioia di Tommaso Del Lungo, difensore scuola Atalanta alla prima rete in Serie B.

Con i nerazzurri si era già reso protagonista di una crescita esponenziale, poi culminata con l’esordio in Europa League sotto la guida di Gasperini. Era il 14 dicembre 2023, giorno dell’ultimo match del girone D contro il Rakow. Da lì diverse convocazioni tra Serie A e Champions League, prima dell’ottimo percorso in Serie C con la formazione Under 23.

In estate la chiamata della squadra guidata da Chiappella, una nuova vita dopo i primi traguardi raggiunti con il club bergamasco, e quindi il primo gol, forse nel momento più importante della stagione.

Coraggio e determinazione, ingredienti che hanno saputo orientare Cuppone e compagni verso un risultato vitale. Voglia di reagire e andare oltre, anche il dopo gol del pareggio immediato della squadra di Sottil firmato da Tonoli. Sorprendersi, ancora una volta. E ripartire.

Simboli

Minuto 57, in campo Tiritiello, standing ovation da parte dello stadio “Sannazzari“. Stavolta nessun gol, o forse sì. Perché il salvataggio sulla linea, a distanza di pochi minuti dal suo ingresso in campo, vale anche di più. Praticamente la perfetta sintesi di quello che avviene qualche minuto dopo. La rete decisiva arriva infatti dai piedi di un altro “veterano”, uno che la maglia della Virtus Entella se la sente cucita addosso: Nermin Karic.

Dal Cesena, ultima vittoria in campionato della squadra di Chiappella, al Modena. Dalla Romagna all’Emilia, la firma è soprattutto la sua. Un gol voluto e ottenuto, accompagnato da un secondo cartellino giallo dopo l’esultanza. Succede tutto in pochi istanti, tra il 77′ e l’85’. Gli ultimi minuti sono quindi un misto di sofferenza e resistenza, sorrisi e sorpresa. Alla fine, però, c’è solo spazio per i sorrisi.