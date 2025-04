Chiavari oltre la Virtus: Entella, non è solo calcio

Iniziative fuori e dentro al campo: a 360 gradi nel mondo della Virtus Entella

In campo campioni, fuori altrettanto. A Chiavari tifare Virtus Entella non significa andare solo allo stadio, ma molto di più. La squadra di Gozzi, appena promossa in Serie B. Dalla comunicazione sui social alla nascita di un asilo per i figli dei dipendenti, cosa c’è dietro al successo della formazione di Gozzi?

Partiamo dall’inizio. Antonio Gozzi è il presidente della Virtus Entella dal 2007, sotto la sua gestione la squadra è passata dall’Eccellenza alla Serie B. Ma questa è un’altra storia. Perchè il patron, imprenditore siderurgico, ha deciso che l’Entella doveva essere un vero e proprio modo di vivere oltre che una squadra di calcio.

La prima cosa che si nota cercando la Virtus Entella su internet è la cura maniacale dei profili social. Aggiornati, moderni, sempre pronti a ridere e a seguire il trend del momento. A 360 gradi la formazione biancazzurra si è fatta apprezzare anche da molti appassionati di calcio in giro per l’Italia grazie al suo modo di comunicare.

Poi le iniziative per il sociale. Per la squadra, per la comunità e non solo. Quasi a diventare un culto per i cittadini di Chiavari, che allo stadio ci vanno sempre col sorriso, che si vinca o che si perda.

Il primo asilo “I diavoletti”

“Ho sempre sostenuto la teoria del calcio può essere supereroe, dobbiamo trarre il meglio da esso”, questo è il “mantra” del presidente Gozzi, che trascina da sè tutta la comunità. Per dirne una, quest’anno la Virtus ha inaugurato il primo asilo a cura di una società di calcio per i figli dei dipendenti.

Il successo passa anche da questo. Dalle iniziative per la comunità come le visite periodiche che la squadra fa ai penitenziari: perchè lo sport, così, diventa costruttivo. E serve anche a rieducare chi, una volta uscito da quegli istituti, vorrà intraprendere un percorso nel mondo sportivo, anche dietro la scrivania.

E ora la Serie B

Sette anni dopo, quindi, ecco la Serie B. Amata, sognata e raggiunta. E anche in cadetteria non sarà solo calcio. La grande festa dell’Entella: dirige il presidente Gozzi, interpretano i calciatori. E il pubblico? Lo spettacolo, ovviamente, è aperto a tutti.