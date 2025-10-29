Questo sito contribuisce all'audience di

Clásico, Vinícius chiede scusa per la reazione: “Continuerò a lottare per il bene del Real Madrid”

Redazione 29 Ottobre 2025
L'attaccante del Real Madrid Vinicius Junior
Real Madrid, Vinicius Junior

Le parole dell’attaccante brasiliano del Real Madrid dopo la reazione alla sostituzione durante il Clasico contro il Barcellona.

Real Madrid-Barcellona non è e non sarà mai una partita qualunque per il peso del match e l’attenzione mediatica che si porta dietro. Quella che si è giocata domenica 26 ottobre ne è stata la dimostrazione più chiara.

Tra rigori sbagliati, gol annullati ed espulsioni Vinicius non ha preso bene la sostituzione al 72′ operata da Xabi Alonso e ha reagito andandosene diretto negli spogliatoi.

Gesto per cui, nella giornata odierna, il calciatore brasiliano si è scusato tramite i suoi profili ufficiali.

Di seguito le parole del giocatore del Real.

Real Madrid, le parole di Vinicius

Allo sbaglio sono seguite le parole dello stesso campione brasiliano tramite i suoi profili ufficiali per fare retro front e chiarire una volta di più il suo amore per il Real Madrid.

Vinicius ha dichiarato: “Oggi desidero scusarmi con tutti i tifosi del Real Madrid per la mia reazione alla sostituzione durante il Clásico. Come ho già fatto di persona durante l’allenamento di oggi, desidero scusarmi nuovamente con i miei compagni, il club e il presidente. A volte la passione ha la meglio su di me perché voglio sempre vincere e aiutare la mia squadra. Il mio carattere competitivo nasce dall’amore che provo per questo club e per tutto ciò che rappresenta. Prometto di continuare a lottare ogni secondo per il bene del Real Madrid, come ho fatto dal primo giorno”.