Le parole dell’attaccante brasiliano del Real Madrid dopo la reazione alla sostituzione durante il Clasico contro il Barcellona.

Real Madrid-Barcellona non è e non sarà mai una partita qualunque per il peso del match e l’attenzione mediatica che si porta dietro. Quella che si è giocata domenica 26 ottobre ne è stata la dimostrazione più chiara.

Tra rigori sbagliati, gol annullati ed espulsioni Vinicius non ha preso bene la sostituzione al 72′ operata da Xabi Alonso e ha reagito andandosene diretto negli spogliatoi.

Gesto per cui, nella giornata odierna, il calciatore brasiliano si è scusato tramite i suoi profili ufficiali.

Di seguito le parole del giocatore del Real.

Real Madrid, le parole di Vinicius

Allo sbaglio sono seguite le parole dello stesso campione brasiliano tramite i suoi profili ufficiali per fare retro front e chiarire una volta di più il suo amore per il Real Madrid.

Vinicius ha dichiarato: “Oggi desidero scusarmi con tutti i tifosi del Real Madrid per la mia reazione alla sostituzione durante il Clásico. Come ho già fatto di persona durante l’allenamento di oggi, desidero scusarmi nuovamente con i miei compagni, il club e il presidente. A volte la passione ha la meglio su di me perché voglio sempre vincere e aiutare la mia squadra. Il mio carattere competitivo nasce dall’amore che provo per questo club e per tutto ciò che rappresenta. Prometto di continuare a lottare ogni secondo per il bene del Real Madrid, come ho fatto dal primo giorno”.