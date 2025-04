Vinicius Jr. coinvolto nell’acquisto di club calcistici: chiesta squalifica fino a due anni per violazione del Codice Etico FIFA

Oltre all’Athletic Club, Vinicius è stato recentemente accostato anche al club portoghese Alverca – attualmente in Serie B – di cui avrebbe assunto il controllo

Vinicius Jr., calciatore del Real Madrid e della nazionale brasiliana, potrebbe trovarsi di fronte a una pesante sanzione disciplinare. La società brasiliana Tiberis Holding do Brasil ha infatti presentato, lo scorso 7 aprile, un esposto alla Camera d’Investigazione del Comitato Etico della FIFA, chiedendo una squalifica che potrebbe arrivare fino a due anni.

Il motivo? L’attaccante sarebbe coinvolto, tramite la società ALL Agenciamento Esportivo – gestita dal padre e dal suo agente Thassilo Soares – nell’acquisizione di alcuni club calcistici professionistici. Un’operazione che potrebbe rappresentare un possibile conflitto di interessi, essendo lui un calciatore ancora in attività.

Ma andiamo per gradi. La vicenda parte dall’Athletic Club di São João del Rei, società rivelazione del calcio brasiliano recentemente salita fino alla Serie B. La Tiberis, guidata dall’imprenditore italiano Willy Francese, deteneva una quota del 16,5% del club e aveva intenzione di esercitare il diritto di prelazione per acquistare la maggioranza. Tuttavia, le quote sarebbero state cedute direttamente alla ALL, tagliando fuori la Tiberis dall’operazione. In seguito a ciò, il tribunale commerciale di San Paolo ha sospeso l’operazione e avviato un procedimento arbitrale. Nel frattempo, però, la società collegata a Vinicius ha preso il controllo operativo del club.

La Tiberis ha quindi deciso di portare il caso a livello internazionale, sostenendo che siano stati violati l’articolo 20 del Codice Etico della FIFA e l’articolo 22 del codice di giustizia sportiva della federazione spagnola. Entrambe le normative vietano ai calciatori in attività di possedere, direttamente o indirettamente, società calcistiche professionistiche, anche nel caso in cui si configuri solo un rischio apparente di conflitto d’interesse.

Vinicius a rischio squalifica? La situazione

Il timore è che una situazione simile possa influenzare negativamente l’equilibrio delle competizioni e non solo: da contratti personali agevolati per il calciatore-proprietario, alla possibilità di influenzare risultati sportivi o – ancora – attrarre in maniera anomala altri giocatori, fino a possibili irregolarità fiscali.

Oltre all’Athletic Club, infatti, Vinicius è stato recentemente accostato anche al club portoghese Alverca, attualmente in Serie B, di cui avrebbe assunto il controllo. E dunque ecco l’ipotesi della squalifica. Alternative? Una multa. O ancora, l’obbligo di cedere le partecipazioni nei club.

Il caso Rafael Conceição

Tra le due società c’è già stato un primo movimento di mercato: Rafael Conceição è passato in prestito dal club brasiliano a quello portoghese.

Adesso la decisione è nelle mani della FIFA. Questo esposto sarà valutato e potrebbe anche non comportare una sanzione: ricordiamo che, chi ha presentato l’esposto (ovvero la Tiberis) ha chiesto il massimo della pena ovvero 2 anni. Si attendono novità, dunque, per la vicenda che ha visto protagonista il classe 2000.