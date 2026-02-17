Benfica-Real Madrid, 10 minuti di stop per un presunto insulto razzista di Prestianni a Vinicius: cos’è successo

Gioco fermo per circa 10 minuti durante Benfica-Real Madrid a causa di un presunto insulto razzista di Prestianni a Vinicius

Brutto episodio nel secondo tempo di Benfica-Real Madrid. Il match del Da Luz è stato interrotto per circa 10 minuti per un presunto insulto di Prestianni a Vinicius, con il brasiliano che ha prontamente segnalato la situazione all’arbitro Letexier, che ha fatto attivato il protocollo anti-razzismo.

Secondo l’ala dei Blancos, l’argentino si sarebbe coperto la bocca con la maglietta prima di pronunciare tali insulti. Anche Mourinho ha cercato di rassicurare il classe 2000, che ha parlato anche con Arbeloa prima di rientrare in campo.