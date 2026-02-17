Vinicius sul presunto insulto di Prestianni: “I razzisti sono cordardi. Hanno la protezione di chi dovrebbe punirli”

Le dichiarazioni di Vinicius tramite i propri account social sul presunto insulto di Prestianni durante Benfica-Real Madrid

Pochi minuti dopo la fine di Benfica-Real Madrid, Vinicius Jr. è tornato sull’episodio del presunto insulto razzista di Prestianni: “I razzisti sono, soprattutto, codardi. Hanno bisogno di nascondersi dietro le maglie per mostrare quanto sono deboli. Ma hanno la protezione di altri che, teoricamente, hanno l’obbligo di punirli”.

Il brasiliano ha mandato un messaggio diretto anche a Letexier, arbitro del match: “Niente di ciò che è successo oggi è nuovo nella mia vita o nella vita della mia squadra. Ho ricevuto un cartellino giallo per aver festeggiato un gol. Ancora non capisco perché. D’altro canto, è stato solo un protocollo mal eseguito che non ha avuto alcuno scopo”.

Il messaggio di Vinicius si è concluso così: “Non mi piace espormi in situazioni come questa, soprattutto dopo una grande vittoria e quando i titoli dovrebbero parlare del Real Madrid, ma è necessario”.