La nota ufficiale dell’Atletico Madrid in seguito a quanto accaduto tra Simeone e Vinícius durante la semifinale di Supercoppa spagnola.

La risposta dell’Atletico Madrid è arrivata. Nella serata di ieri, giovedì 8 gennaio, I Colchoneros e i Blancos si sono sfidati nella semifinale di Supercoppa spagnola e ad avere la meglio è stata la squadra di Xabi Alonso. Episodi da gol, ma non solo. Come spesso accade quando si gioca questo derby.

“Florentino Perez ti manderà via, ricorda ciò che ti dico“, queste sono state le parole pronunciate dall’allenatore dell’Atletico nei confronti dell’attaccante del Real. Un battibecco che è proseguito anche al momento della sostituzione, con un’aggiunta: “Ascolta”, invitandolo a sentire il pubblico che lo stava fischiando.

Tutto in archivio al termine del match? Nemmeno per idea. Il brasiliano ha commentato sui social così: “Ha perso un’altra volta in una gara a eliminazione diretta”, con riferimento ovviamente a Simeone.

A queste è seguita una presa di posizione dell’Atletico: “È curioso quanto tempo alcune persone trascorrano ad analizzare una reazione… e quanto poco tempo a chiarire la provocazione che l’ha provocata. Il modus operandi, sì, è un classico”.