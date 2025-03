La risposta di Vinicius Junior ad un post di un account su X che mostrava uno striscione esposto dai tifosi dell’Atletico Madrid.

Il ritorno del derby di Madrid, valido per gli ottavi di finale di UEFA Champions League, è terminato ai calci di rigore. Decisivo il penalty di Antonio Rudiger per regalare ai Blancos la qualificazione ai quarti di finale e ai Colchoneros l’eliminazione.

Una doppia sfida combattuta e piena di emozioni; la vittoria del Real Madrid all’andata firmata Rodrygo e Brahim Diaz, lo splendido gol di Julian Alvarez a tenere aperti i conti, la serie di calci di rigore e non solo.

Sì, perché in ogni gara che si rispetti della squadra di Carlo Ancelotti c’è sempre una costante: Vinicius Junior.

L’attaccante brasiliano non ha disputato la sua miglior partita e ha anche spedito alto il rigore conquistato da Mbappé che avrebbe potuto costare caro al Real. Però, in un modo o nell’altro, riesce sempre a farsi notare, in campo e fuori.

La serata di Vinicius Junior al Metropolitano

Vinicius Junior non si è lasciato sfuggire l’occasione e l’ha ribadito. “Noi siamo il Real Madrid”, è la frase che ripete spesso toccandosi lo stemma sulla maglietta in occasione della celebrazione di un gol. Ieri sera, invece, i gesti del brasiliano sono stati leggermente differenti. Quando Ancelotti lo ha sostituito ha ricordato ad un tifoso il numero di Champions League vinte dai Blancos (15) con la mano, paragonandole a quelle vinte dai Colchoneros, ovvero nessuna.

Al termine del match, poi, ha steso di fronte ai tifosi dell’Atletico il giubbotto mettendo ben in vista lo stemma della sua squadra. Nient’altro? Naturalmente non è finita qui. Il numero 7 di Ancelotti, non appena visto sul social “X” un post che ritraeva uno striscione dell’Atletico Madrid con su scritto “Questo è l’anno giusto”, ha risposto: “No, non quest’anno”.