Polito e Modica fanno la storia a Malta: Hamrun Spartans in Conference League nel segno degli italiani

C’è anche un po’ d’Italia nell’impresa della squadra maltese: il gol di Polito manda la squadra allenata da Modica alla League Phase di Conference League

Sapete quante squadre maltesi si sono qualificate alla fase a gironi di una competizione europea? Nessuna, prima di oggi.

A riuscirici per la prima volta è stato l’Hamrun Spartans, campione in carica nel campionato maltese, con una forte identità italiana.

Infatti, in panchina siede Giacomo Modica, allenatore con una lunga storia in Serie C e reduce dall’ultima esperienza col Messina.

E viene dalla nostra Serie C anche Vincenzo Polito, arrivato in estate dopo l’addio alla Spal e decisivo con un gol nel ritorno del playoff contro i lettoni del RFS. Un gol che è già storia del calcio maltese.

Polito porta gli Spartans in Conference. Chi è l’italiano eroe a Malta

Dalla Serie C all’esordio nel calcio europeo e a un gol che lo rende un eroe. Questo è il riassunto degli ultimi due mesi di Vincenzo Polito, figlio di Ciro Polito, direttore sportivo del Catanzaro. Classe ’99 che in Italia ha giocato tra Serie C e Serie D, con l’ultima esperienza proprio in C con la Spal. Le vie del mercato lo hanno portato a Malta all’Hamrun Spartans. Un apparente passo indietro in un calcio meno conosciuto, ma che gli ha fatto assaggiare l’Europa, dove si è reso anche protagonista.

Dopo tre partite dei preliminari di Champions League e due in quelli di Europa League, Polito e compagni hanno giocato due partite che valevano un appuntamento la storia: un biglietto per la League Phase di Conference League. Nella doppia sfida col RFS hanno vinto l’andata in casa per 1-0, andando poi in Lettonia per difendere questo risultato. Decisivo proprio il gol dell’italiano al 67′, che ha reso vano il pareggio avversario all’87’. Col 2-2 del ritorno, gli Spartans sono diventati la prima squadra maltese ad accedere a una competizione europea.