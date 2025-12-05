Villarreal, la rinascita di Rafa Marin: il club studia il riscatto

Il difensore spagnolo, in prestito con diritto dal Napoli, convince Marcelino. E sul suo futuro avrà un ruolo anche il Real Madrid

Lontano dalla Serie A, Rafa Marin sembra rinato. Il difensore centrale, che ha lasciato il Napoli in estate dopo la vittoria dello Scudetto, è sempre più protagonista con il Villarreal.

Solido e affidabile, Marin si sta imponendo sempre di più come leader arretrato del Submarino Amarillo, protagonista finora di una grande stagione.

La squadra allenata da Marcelino al momento siede terza in Liga dietro solo a Real Madrid e Barcellona. E Marin ha collezionato 11 presenze in campionato, a cui se ne aggiungono due in Copa del Rey e altrettante in Champions League.

Il Villarreal, dunque, inizia a pensare e a pianificare il suo futuro, con gli occhi puntati sul diritto di riscatto concordato con il Napoli.

Villarreal, occhi sul riscatto di Rafa Marin

Marin, infatti, è tornato in Spagna con la formula del prestito oneroso (oltre il milione di euro) con opzione (non obbligatoria). Ma le sue prestazioni hanno fin qui soddisfatto il club. E se il difensore classe 2002 dovesse continuare così, il Villarreal sarebbe ben contento di pagare, a fine stagione, la cifra pattuita con il Napoli, che supera i 12 milioni di euro.

In questa operazione avrà un ruolo anche… il Real Madrid. Il Napoli, infatti, aveva acquistato Marin dai Blancos nell’estate 2024, con un accordo che ha riservato al club spagnolo sia due opzioni di ‘recompra’ – la prima nel 2026 a 25 milioni e la seconda nel 2027 a 35 – sia il diritto di pareggiare le future offerte. Il Real Madrid quindi, qualora interessato, potrà riprendere il controllo del giocatore. Ma al momento nella testa di Marin c’è solo il Villarreal. E nello specifico continuare a fare bene per guadagnarsi il riscatto al termine della stagione.