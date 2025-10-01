Villarreal, la probabile formazione contro la Juventus

Le possibili scelte di Marcelino per la gara di Champions League

Il Villarreal è pronto a scendere in campo contro la Juventus: la squadra spagnola, a partire dalle 21 all’ Estadio de la Cerámica, affronterà i bianconeri nel match valevole per la seconda giornata della League Phase della Champions League.

I padroni di casa, come noto, hanno raccolto nove punti nelle ultre tre partite de La Liga grazie alle vittorie contro Osasuna, Sevilla e Athletic Club.

I ragazzi di Tudor, invece, sono reduci dal pareggio ottenuto in campionato contro l’Atalanta.

Di seguito le possibili scelte di Marcelino

Villarreal, la probabile formazione

Il Villarreal dovrebbe scendere in campo con un 4-4-2: davanti a Luiz Junior ci sono Mourino, Rafa Marin, Veiga e Cardona. A centrocampo, sulla corsia di destra, c’è l’ex Inter Buchanan. Moleiro si schiera su quella mancina mentre in mezzo al campo c’è spazio per Gueye e Comesana. Marcelino, infine, consegna l’attacco alla coppia Pepé-Mikautadze. Indisponibili gli infortunati Foyth, Kambwala, Gerard Moreno e Ayoze Perez

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Rafa Marin, Veiga, Cardona; Buchanan, Gueye, Comesana, Moleiro; Pepé, Mikautadze. All. Marcelino

Dove vedere Villarreal-Juventus

La sfida tra il Villarreal e la Juventus, valevole per la seconda giornata della League Phase della Champions League sarà visibile in diretta tv e in streaming su Amazon Prime Video.