Villarreal, Marcelino: “Juventus in fase di ricostruzione? No, è uno squadrone”

Le parole dell’allenatore del club spagnolo alla vigilia dell’esordio casalingo europeo

Dopo la sconfitta alla prima contro il Tottenham, il Villarreal si appresta a vivere il suo esordio casalingo europeo contro la Juventus. “Ho vissuto molti momenti speciali con il Villarreal e non mi sarei mai aspettato di essere qui per giocare con la Juve in una partita di Champions. Siamo contenti e abbiamo tanta voglia di vincere, vogliamo far vivere momenti di allegria ai nostri tifosi, rispettando gli avversari”. Così l’allenatore del club spagnolo Marcelino ha presentato la gara in conferenza stampa.

Quella di domani sarà una Juventus in costruzione? L’allenatore non è d’accordo: “Nessuno crede al fatto che la Juve sia una squadra in ricostruzione: è uno squadrone con giocatori di altissimo livello, ha un allenatore che ha fatto pochi cambiamenti nella rosa. Siamo noi che stiamo ancora integrando i giocatori, il resto è una scusa. La Juve è fortissima fisicamente, con giocatori di livello mondiale, molto forti nei duelli e nelle transizioni nell’ultimo terzo del campo. È difficile creare occasioni contro di loro, hanno risorse sia a livello individuali che collettivo. Ma anche noi siamo una grande squadra e penso che saremo all’altezza per dimostrarci competitivi. Non mi sembra che la Juve sia in ricostruzione, ha vissuto una fase un po’ complicata, ma adesso è in un momento positivo. Il loro attacco? Con tutto il rispetto preferirei che fossero infortunati tre o quattro…Ma noi vogliamo giocare contro i migliori, con i titolari che Tudor sceglierà faremo in modo di difendere al meglio”.

Sulla condizione fisica dei suoi: “Ayoze non ci sarà, anche Gerard Moreno sarà un’assenza. Santi sta benissimo, gli altri sono i soliti e ci saranno. Speriamo Rafa Marin ci sia, ha preso un colpo in allenamento ma credo non sia una cosa di grande importanza. Renderemo le cose difficili alla Juve, abbiamo qualche assenza ma credo che i disponibili saranno tutti importanti e giocheremo un’ottima partita”.

Per la sfida di Champions Marcelino chiede il supporto dei suoi tifosi: “Avremo il sostegno della nostra tifoseria che deve starci vicino dal primo all’ultimo minuto. Con l’impegno dei giocatori potremo ottenere una vittoria”.