Champions League, la Juventus ha vinto una sola nelle ultime 10 trasferte: il dato

L’unico successo contro il Lipsia nella passata stagione

Dieci trasferte in Champions, una sola vittoria. Juventus, abbiamo un problema? Il pareggio per 2-2 contro il Villarreal è solo l’ultimo di una serie di risultati poco brillanti accumulati nelle ultime tre stagioni.

Dal 2022, infatti, i bianconeri hanno sempre fatto fatica a vincere lontani dall’Allianz Stadium.

Nelle ultime 10 trasferte della competizione la Juventus ha vinto una sola volta (contro il Lipsia, in rimonta). Delle restanti 9, sono arrivati 4 pareggi e 5 sconfitte.

L’ultima di queste, decisiva, contro il Psv negli ottavi di finale. Ora, il pareggio contro gli spagnoli.

Una sola vittoria nelle ultime 10 trasferte: il dato

Dal 2022 al 2025, da Vila-Real a Vila-Real. Il dato e una striscia “negativa” che prosegue da 3 stagioni:

Villarreal-Juventus 1-1

Psg-Juventus 2-1

Maccabi Haifa-Juventus 2-0

Benfica-Juventus 4-3

Lipsia-Juventus 2-3

Lille-Juventus 1-1

Aston Villa-Juventus 0-0

Bruges-Juventus 0-0

Psv-Juventus 3-1

Villarreal-Juventus 2-2