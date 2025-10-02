Champions League, la Juventus ha vinto una sola nelle ultime 10 trasferte: il dato
L’unico successo contro il Lipsia nella passata stagione
Dieci trasferte in Champions, una sola vittoria. Juventus, abbiamo un problema? Il pareggio per 2-2 contro il Villarreal è solo l’ultimo di una serie di risultati poco brillanti accumulati nelle ultime tre stagioni.
Dal 2022, infatti, i bianconeri hanno sempre fatto fatica a vincere lontani dall’Allianz Stadium.
Nelle ultime 10 trasferte della competizione la Juventus ha vinto una sola volta (contro il Lipsia, in rimonta). Delle restanti 9, sono arrivati 4 pareggi e 5 sconfitte.
L’ultima di queste, decisiva, contro il Psv negli ottavi di finale. Ora, il pareggio contro gli spagnoli.
Una sola vittoria nelle ultime 10 trasferte: il dato
Dal 2022 al 2025, da Vila-Real a Vila-Real. Il dato e una striscia “negativa” che prosegue da 3 stagioni:
- Villarreal-Juventus 1-1
- Psg-Juventus 2-1
- Maccabi Haifa-Juventus 2-0
- Benfica-Juventus 4-3
- Lipsia-Juventus 2-3
- Lille-Juventus 1-1
- Aston Villa-Juventus 0-0
- Bruges-Juventus 0-0
- Psv-Juventus 3-1
- Villarreal-Juventus 2-2